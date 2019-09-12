السراج يوجه بالإسراع في حل مشاكل سرت

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الخميس، خلال لقاء جمعه بعميد بلدية سرت مختار المعداني، بمقر المجلس في طرابلس، مجمل الأوضاع في مدينة سرت وسبل حل المختنقات في عدد من مرافق المدينة.

وقال مكتب السراج الإعلامي إن الاجتماع تناول بصفة خاصة معالجة موضوع الأسر المتضررة خلال الحرب على الإرهاب، إضافة إلى توفير احتياجات النازحين إلى سرت من طرابلس.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج والمعداني تطرقا إلى مشاكل الصرف الصحي في منطقة بوهادي، وملف مستشفى ابن سينا ومجمع العيادات بسرت وملف شركة الخدمات.

ووجه السراج بالإسراع في حل ومعالجة ما تم طرحه خلال الاجتماع من مشاكل ومعوقات وتوفير احتياجات المرافق المذكورة من أجهزة ومعدات.

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