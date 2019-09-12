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مرزق.. استعدادات لإطلاق غرفة طوارئ للإغاثة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أعلنت مفوضية مرزق للكشافة والمرشدات عن استعدادها خلال الأيام القادمة لإطلاق غرفة طوارئ للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأشارت المفوضية بحسب مكتبها الاعلامي إلى أن هذه الحملة تأتي لمساعدة النازحين والمتضررين من الأحداث الأخيرة حيث تتضمن في مرحلتها الأولى فتح باب التبرعات في الأماكن المخصصة التي سيكشف عنها لاحقاً.

وأوضحت أنه سيتم من خلال هذه التبرعات توفير احتياجات الأسر النازحة وتخفيف المعاناة عن الأهالي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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