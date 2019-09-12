معلمون يعلنون الدخول في إضراب عام

أعلن معلمو مدينة البيضاء في بيان الخميس، تعليق الدراسة والعزوف عن بدء العام الدراسي الجديد حتى يتم تحقيق مطالبهم المتعلقة بالقانون رقم 4 بشأن زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم.

كما أعلن المعلمون والعاملون بقطاع التربية والتعليم ببلدية درنة وضواحيها في بيانٍ الدخول في اعتصام عام احتجاجا على مماطلة محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء في تفعيل رقم القانون رقم 4 الخاص بزيادة المرتبات ومزايا المعلمين.

وكانت نقابة المعلمين دعت قبل نحو أسبوعين إلى الدخول في إضراب عام بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر، احتجاجا على عدم زيادة مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم.

وقالت النقابة إن اعتصامها يأتي للمطالبة بتنفيذ القانون رقم (4) وصرف مرتبات المعلمين بالزيادة العامة في حسابات كل المعلمين والعاملين في التربية.

وأكدت النقابة أنها لن تعدل عن الإضراب إلا في حال تنفيذ وإدراج الزيادة المقررة في القانون بحسابات المعلمين والعاملين في التربية بالمصارف التجارية.

من جهته نفى المصرف المركزي بالبيضاء في ذلك الوقت تعطيله للقانون رقم (4)، مؤكدا أن تغطية زيادة المعلمين والعاملين في وزارة التعليم من اختصاص وزارة المالية بالحكومة المؤقتة.

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