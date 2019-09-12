رغم مطالبتها بعدم بث أخبار مزيفة وكاذبة…السفارة الأمريكية في ليبيا ترد على ادعاء “ليبيا الأحرار”

أخبار ليبيا24- خاص

منذ أيام قليلة نبهت بعثة الأمم المتحدة قنوات ووسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق التوقف عن بث أخبار مزيفة وكاذبة عن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

ولفقت قنوات “ليبيا الأحرار” و”فبراير” خبرًا مكذوبة عن سلامة بخصوص وضع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر شروطًا لسحب قواته من طرابلس للحصول على منصب سيادي في الدولة.

وفي منتصف أغسطس الماضي بثت قناة “ليبيا الأحرار” أيضًا مجموعة من الأخبار ناقضتها في نفس الوقت، أحدها خبرًا ادعت فيه القناة أن من بين قتلى التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب بعثة الأمم المتحدة في بنغازي موظف مكلف بالتحقيق في قضية اختطاف النائب سهام سرقيوه، وذلك نقلًا عن مصدر من البعثة.

هذا الخبر لم يصمد طويلًا أمام تناقضات القناة، إذ وبعد وقت وجيز عادت القناة نفسها لنشر خبر آخرًا حول نفس الموضوع ينسف الخبر الأول، وهذه المرة جاء على لسان من وصفته القناة بـ “متحدث باسم البعثة الأممية” حيث نفى الأخير أن يكون من بين القتلى موظف مكلف بالتحقيق في ذات القضية.

ورغم كل ذلك إلا أن القناة – ليبيا الأحرار – مستمرة في بث الأخبار المغلوطة وفبركة تصريحات لم يتم الإدلاء بها دون مراعاة لأي وازع أو ميثاق وشرف الإعلام.

مؤخرًا خلال زيارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله للولايات المتحدة الأمريكية ولقاءه عدد من المسؤولين بينهم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ماثيو زايس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وادعت “ليبيا الأحرار” أن المسؤولين أبلغوا صنع الله أن موارد النفط حصرًا لمؤسسته في طرابلس.

وساعات قليلة نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابعا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الاجتماع أظهر دعم الولايات المتحدة لهدف المؤسسة الوطنية للنفط والمتمثل في أن تظل المؤسسة جهة فنية ومحايدة تعمل على ضمان أن يُسهم إنتاج النفط وعائداته في ليبيا بشكل مباشر في تحسين حياة الشعب الليبي.

ولفتت السفارة إلى أن السفير الأمريكي نورلاند أكد مجددًا على دعم الولايات المتحدة للتوصّل إلى تسوية سياسية تقودها الأمم المتحدة للأزمة والدور الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا.

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