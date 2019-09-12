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جالو.. الأهالي يضعون حدا لأزمة المياه بمنطقة الشرف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مركز خدمات جالو في تنفيذ خط التغذية من منظومة النهر الصناعي إلى منطقة الشرف في مدينة جالو بعد أن وفر الأهالي المواسير قطر 200 ملم وبطول أكثر من 400 متر وكافة الاحتياجات لتنفيذ الخط.

ولن تتجاوز مدة تنفيذ هذا الخط شهرا منذ انطلاق الأعمال حسب ما أشارت إليه الشركة العامة للمياه بجالو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رفع المعاناة عن سكان منطقة الشرف بجالو الذين يعانون من الانقطاع المستمر في إمدادات المياه منذ فترة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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