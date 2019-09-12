جالو.. الأهالي يضعون حدا لأزمة المياه بمنطقة الشرف

شرعت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي مركز خدمات جالو في تنفيذ خط التغذية من منظومة النهر الصناعي إلى منطقة الشرف في مدينة جالو بعد أن وفر الأهالي المواسير قطر 200 ملم وبطول أكثر من 400 متر وكافة الاحتياجات لتنفيذ الخط.

ولن تتجاوز مدة تنفيذ هذا الخط شهرا منذ انطلاق الأعمال حسب ما أشارت إليه الشركة العامة للمياه بجالو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رفع المعاناة عن سكان منطقة الشرف بجالو الذين يعانون من الانقطاع المستمر في إمدادات المياه منذ فترة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية