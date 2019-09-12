وسائل إعلام: قرار مجلس الأمن خالياً من أي إشارة للمجلس الرئاسي باعتباره كيان سياسي

أخبار ليبيا24

ذكرت وسائل إعلامية أن قرار مجلس الأمن جاء ولأول مرة خالياً من أي إشارة للمجلس الرئاسي باعتباره كيان سياسي شرعي حاكم له الدعم المُطلق ” كما كان في القرارات السابقة.

وأوضحت أن القرار اكتفى باستخدام عبارة ” كل الأطراف ” مع إشارته لضرورة بقاء مؤسسات الموارد الاقتصادية تحت سلطة الرئاسي، لافتة إلى أن القرارات السابقة أشارت في السابق إلى المجلس الرئاسي في صيغتها على أنه السلطة الشرعية الوحيدة المدعومة دولياً.

وأفادت أن القرار أشار أيضاً إلى نشاط الجماعات الإرهابية وكذلك لنفوذ الجماعات المسلحة وتدخلها في عمل مؤسسات الدولة ، داعياً لضرورة خلق آلية لتفكيكها وجمع سلاحها .

وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي اعترف بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها ، وإنشاء بنية أمنية شاملة بقيادة مدنية لليبيا ككل.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد اليوم الخميس، قرارا بريطانيا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، حتى 15 سبتمبر2020.

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