جلسة حوارية حول تمكين المرأة في سرت

بدعوة من عضو المجلس البلدي سرت هنية ابوخريص مسؤول ملف الصحة ومتابع ملف تمكين المرأة بالبلدية، أقيمت بكلية العلوم الصحية بجامعة سرت الجلسة الحوارية المجتمعية الخاصة بتمكين المرأة في سرت.

وجاءت الجلسة برعاية المجلس البلدي بسرت وبالتعاون مع جامعة سرت وتميزت بحضور مكثف من قبل السيدات معلمات ومهندسات وطبيبات وموظفات وقانونيات.

وأوضح مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل في بيان تلقت “218” نسخة منه، أن الجلسة الحوارية تضمنت محاور احتياجات المرأة وآليات تمكينها، وكيفية تعزيز المشاركة النسائية في المواقع الوظيفية القيادية في البلدية.

وبعد النقاش المستفيض الذي كان مفعما بالجدية والوطنية من جميع السيدات الحضور وخلصت بتوصيات التي سيتم عرضها على المجلس البلدي سرت في اجتماعه المقبل للمصادقة، ومن بين التوصيات إنشاء مركز متخصص لتدريب المرأة بسرت.

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