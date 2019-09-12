لجنة أزمة الجنوب بالمؤقتة تسلم مولدات كهربائية لعدد من البلديات

أعلنت لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية التابعة للحكومة المؤقتة عن تسليم عدد من المولدات الكهربائية ببلديات في الجنوب، حيث تولت لجنة المتابعة، واللجنة الفنية عملية التسليم.

وبينت اللجنة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، الخميس، أنها سلمت 4 مولدات بقوة 100 كيلو فولت إلى كل من بلديتي بنت بيه والغريفة، باإضافة إلى تسليم مولد كهربائي بقوة 150 كيلو فولت لكل من مستشفى تساوة القروي، ومصلحة الجوازات والجنسية فرع سبها، مشيرة إلى أن مراسم التسليم جرت عن طريق لجنة المتابعة واللجنة الفنية التابعتين للجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية.

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