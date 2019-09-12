اجتماع لـ عدل الوفاق لمتابعة الأحكام الصادرة ضد ليبيا بالخارج

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد أصول الدولية الليبية بالخارج اجتماعها السادس بديوان وزارة العدل، اليوم الخميس



ووفقا للصفحة الرسمية لـ “عدل الوفاق” على موقع التواصل “فيس بوك”، استعرض الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالدعاوى والأحكام المرفوعة على الدولة الليبية في الخارج، حيث أبدت اللجنة جملة من المعالجات القانونية بما يضمن حفظ تلك الأصول بالخارج .

حيث ترأس الاجتماع وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق رئيس اللجنة، بحضور أعضائها، وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط، ومدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية ونائب مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي، كما حضر الاجتماع مندوب عن إدارة القضايا، ومندوب عن ديوان المحاسبة، ومدير إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، ومدير مكتب الشؤون القانونية بهيئة تشجيع الاستثمار، ومدير الإدارة المالية بجهاز تنفيذ مشروعات المطارات بوزارة المواصلات، والمستشار القانوني للمصرف العربي الليبي الخارجي، ومندوب عن وزارة التعليم، ومكتب الشؤون القانونية بجهاز الإسكان والمرافق.

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