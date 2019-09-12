قوات بركان الغضب تتقدّم باتجاه المدينة.. المجعي يوضح تكتيك السيطرة على ترهونة

لا تزال القوات التابعة لحكومة “الوفاق الوطني”، تحرز تقدّماً باتجاه مراكز قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر؛ الأساسية، وفي مقدمتها مدينة ترهونة، الواقعة إلى الجنوب الشرقي من العاصمة طرابلس بنحو 95 كيلومتراً.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للجيش، مصطفى المجعي، وفقا لموقع”العربي الجديد” القطري، اليوم الخميس، إنّ “قوات الوفاق باتت اليوم على مشارف منطقة العربان بعد تقدمنا إثر عملية عسكرية نفذتها قواتنا، يوم الأربعاء”، مشيراً إلى أنّ “سقوط المنطقة بات قريباً”.

وكان المنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني، قد أفاد، في تصريحات صحافية، ليل الأربعاء، بصد القوات المسلحة لـ”هجوم على منطقتي العربان وغوط الريح”.

غير أنّ المجعي قلل، في المقابل، من أهمية تصريحات قادة قوات الجيش الوطني، قائلاً إنّهم يلجؤون إلى “التضحيم الإعلامي”، موضحاً أنّ “منطقة غوط الريح تحت سيطرة قواتنا، أما عن العربان فهي منطقة صغيرة، والسيطرة عليها كانت ممكنة، أمس الأربعاء، لكن حسابات عسكرية لدى قوات الجيش أجّلت الأمر”.

وعن أهمية العربان الاستراتيجية، قال المجعي إنّ “قوات حفتر لم تعد تمتلك مواقع استراتيجية تمكّنها من حماية تمركزاته الرئيسية بالمنطقة”، موضحاً أنّ “سقوط العربان يعني وقوع ترهونة بين فكي كماشة”.

وأضاف المجعي أنّ “أهمية التقدم باتجاه العربان بالنسبة لقوات الوفاق، هو وضع ترهونة بين طرفي كماشة، فحصارنا لقوات حفتر بها يقطع من جهتين: من جهة العربان، ومن جهة الزطارنة التي تقدمنا فيها قبل أيام”، لافتاً إلى أنّ “أي تقدم جديد لقوات الوفاق في منطقة سوق الخميس، يعني الإطباق على قوات حفتر داخل ترهونة”.

وتحيط المحاور الثلاثة بترهونة، التي تعد المركز الأول لقوات الجيش الوطني باتجاه طرابلس، وهي العربان من الجنوبي الشرقي، وسوق الخميس غرباً، والزطارنة شمالاً.

وكان قادة ميدانيون بقوات الوفاق قد أكدوا، خلال تصريحات صحافية، مساء الأربعاء، تقدم قوات الجيش باتجاه العربان وتنفيذ عملية عسكرية داخلها لاحقوا خلالها قوات الجيش الوطني بالمنطقة، كما دمروا أربع آليات مسلحة لهم، بالإضافة إلى غارة جوية استهدفت طائرة مروحية تحمل ذخائر في مهبط ترهونة وتدميرها، حسب وصف الموقع القطري، فيما اشار المركز الإعلامي لعمليات الكرامة إلى أن طيران تركي مسيّر إستهدف طائرة اسعاف مدنية بالمطار.

متابعات – العربي الجديد

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