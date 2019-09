التقى الممثل الخاص للأمين العام ⁧‫غسان سلامة‬⁩ ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بسفير هولندا لارس تومرز ونائبته غابرييلا ميتز اليوم في تونس العاصمة.

وناقش الطرفان الجهود المستمرة لإحياء العملية السياسية في ليبيا علاوة على أوضاع المهاجرين وقضايا حقوق الإنسان.

