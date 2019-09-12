السعيدي: لم نتلق دعوة من ألمانيا بشأن مؤتمر حول ليبيا

نفى عضو مجلس النواب الليبي، علي السعيدي، اليوم الخميس، تلقي ليبيا أية دعوة لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في ألمانيا.

السعيدي، وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قال: ” لم نتلق أي دعوة من ألمانيا بشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا في ألمانيا وليس هناك أي تواصل، نحن لسنا بحاجة لعقد أي مؤتمر خارج البلاد، فكم من مؤتمرات عقدت خارج البلاد وما هي النتيجة؟ لا نتيجة إيجابية إطلاقا”



وأضاف عضو مجلس النواب أنه “بعد تحرير طرابلس من الإرهاب سوف يقوم مجلس النواب الليبي وهو السلطة التشريعية والمنتخبة من الشعب الليبي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل الشرفاء، لا مكان فيها لمن حرض على محاربة الجيش وأيضاً من دعم الجماعات الإرهابية”، وفقا لقوله.



وتابع: ” بعد تحرير طرابلس وغرب البلاد بالكامل، سيقرر المجلس إعادة دراسة مشروع الدستور ليعرض على الاستفتاء من قبل الشعب وبعدها الذهاب إلى إصدار قانون انتخابات رئاسية وبرلمانية لتنعم البلاد بمرحلة استقرار دائمة”

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