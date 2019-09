واصلت اللجنة المالية الدائمة عقد جلساتها التقابلية مع الجهات الممولة من الخزانة العامة لمناقشة مشروع مقترح الميزانية العامة لسنة 2020م والجهات التي ناقشت اليوم الخميس، ديوان وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها.

