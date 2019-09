الجيش الليبي يستهدف مواقع جديدة تابعة للوفاق بطرابلس

قال الجيش الليبي، الخميس، إن قواته الجوية باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة، استهدفت مواقع جديدة تابعة لقوات الوفاق، في ضواحي العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أن سلاح الجو الليبي استهدف مواقع للمليشيات في سيدي فرحات شرق العزيزية وأهدافا أخرى، وكانت الإصابات مركزة ودقيقة، مشيرا إلى تصاعد دخان كثيف جداً.

ومنذ بداية المعارك في العاصمة طرابلس، تسيطر قوات الوفاق على منطقة العزيزية الواقعة جنوب طرابلس، لكن قوات الجيش الليبي تسعى منذ الأسبوع الماضي إلى التقدم باتجاه هذه المنطقة الاستراتيجية، بعد سيطرتها على محور سوق الخميس امسيحل بالكامل، وتحقيقها تقدما مهما بمحوري عين زارة والخلّة، وهوما أتاح لها تحريك قواتها بعض الكيلومترات في اتجاه الجنوب.

