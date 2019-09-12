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الجيش الليبي يستهدف مواقع جديدة تابعة للوفاق بطرابلس

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

 

قال الجيش الليبي، الخميس، إن قواته الجوية باشرت تنفيذ ضربات جوية مركزة ودقيقة، استهدفت مواقع جديدة تابعة لقوات الوفاق، في ضواحي العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أن سلاح الجو الليبي استهدف مواقع للمليشيات في سيدي فرحات شرق العزيزية وأهدافا أخرى، وكانت الإصابات مركزة ودقيقة، مشيرا إلى تصاعد دخان كثيف جداً.

ومنذ بداية المعارك في العاصمة طرابلس، تسيطر قوات الوفاق على منطقة العزيزية الواقعة جنوب طرابلس، لكن قوات الجيش الليبي تسعى منذ الأسبوع الماضي إلى التقدم باتجاه هذه المنطقة الاستراتيجية، بعد سيطرتها على محور سوق الخميس امسيحل بالكامل، وتحقيقها تقدما مهما بمحوري عين زارة والخلّة، وهوما أتاح لها تحريك قواتها بعض الكيلومترات في اتجاه الجنوب.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • تحرير العزيزية سيكون ضربة قاسمة للمليشيات المشغولة ناحية ترهونة لانها عاجزة على كل محاور طرابلس ووتصور انها تستطيع ان تصل الى ترهونة حيث المصيدة الكبرى التى ستسحب المليشبات من المحاور ويسهل دخول الجيش الى وسط العاصمة ومن وضع خطة المليشيات حمار لانه تصور ان تهديد ترهونة سبجعل بعض قوات الجيش تنسحب من المحاور فتتقدم بها ولكن حدث العكس حيث تتقدم قوات الجيش على المحاور ببنما تضعف المليشيات باعتراف الشعرانى احد قادة المليشيات فى الفديو عكس اكاذيب اعلام الخوان المخالف للواقع

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