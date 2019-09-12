إصابة شاب بالرصاص في سطو مسلح في سبها

أصيب شاب يدعى عامر الهادي عامر بإطلاق رصاص تعرَّض له أثناء عملية سطو مسلح في محاولة لسرقة سيارته بمدينة سبها، ونقلته الإسعاف إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط» «إنَّ عامر (17 عامًا) أن الشاب كان يزود سيارته بالوقود وبعد خروجه من المحطة، تعرضت له سياره يستقلها مجهولي الهوية يحاولون سرقة سيارته وعندما رفض التوقف أطلقوا عليه الرصاص.

وأوضحت البرغثي، أن عامر أصيب في الرجل اليمنى برصاصة، فجرى نقله إلى مدينة بنغازي لاستكمال العلاج في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار فوضى السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين ين قتيل وجريح.

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