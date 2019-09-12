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الجيش الوطني يعلن إسقاط طائرة مسيرة حاولت الاغارة على قاعدة الجفرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن الاعلام الحربي عن إسقاط طائرة تُركية مُسيّرة كانت قد أقلعت من قاعدة مصراته الجوية؛ وحاولت إستهداف قاعدة الجفرة .

وأكد الاعلام الحربي في بيان صادر عنه أن الطائرة لم تتمكن من إلحاق أي ضرر بقاعدة الجفرث وأن محاولتها باءت بالفشل كسابقاتها، بحسب البيان.

وقال البيان أن القيادة العامة للقوات المُسلحة تؤكد أن كل منطقة العمليات تحت المراقبة وتخضع لسيطرة سلاح الجو.

وكان مكتب آمر قاعدة الجفرة الجوية أكد بحسب وسائل إعلام أن طائرة تركية مسيرة استهدفت سيارة تحمل مدفع مضاد للطيران من عيار 12.7 غربي قاعدة الجفرة بمسافة 5 كم قبل أن تغادر مجدداً نحو الشمال مبتعدة عن القاعدة بعد تعذر تنفيذ مهمتها المكلفة بها من طرابلس.

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المشهد

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