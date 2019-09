المتوسط:

كشفت قناة العربية الإخبارية أن الجيش نجح في إسقاط طائرة مسيرة تركية استهدفت مواقعه بالقرب من الكفرة.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للقيادة العامة للجيش ، أن سلاح الجو استهدف مواقع للمليشيات في سيدي فرحات شرق العزيزية وأهدافا أخرى، وكانت الإصابات مركزة ودقيقة.

