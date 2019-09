“الوفاق” ترحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية ” سلامة”

المتوسط:

رحبت حكومة الوفاق بقرار مجلس الأمن بتمديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وذلك في بيان لها اليوم الجمعة.

وأكدت الحكومة، أنها ” ترحب باعتراف مجلس الأمن بشرعيتها و امتلاكها سلطة إدارة موارد الدولة والرقابة على مؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية وسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط لموارد ليبيا النفطية”.

وأوضحت الحكومة، أنها ” ترحب بمقترح إجراء الأمم المتحدة التدقيق والفحص فيما يتعلق باحتياطيات المصرف المركزي ومصروفاته”.

