أكدت قناة العربية الإخبارية على نجاح السلاح الجوي التابع للجيش في إسقاط طائرة مسيرة ثانية تركية في محيط قاعدة الجفرة.

وكان الجيش قد نجح في إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تحوم قرب موقع عسكري في قاعدة الجفرة.

