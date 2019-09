المتوسط:

كشفت قناة العربية الإخبارية عن قيام مقاتلات الجيش باستهداف 15 مركبة عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق قرب سرت.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش قد أكدت على قيام الجيش باستهداف مواقع جديدة تابعة لحكومة الوفاق في الفترة المقبلة.

