الإعلام الحربي: تُعلن إسقاط طائرة تُركية مُسيرة للمرة الثالثة توالياً

أخبار ليبيا24

ذكرت شعبة الإعلام الحربي أن القيادة العامة للقوات المُسلحة تُعلن إسقاط طائرة تُركية مُسيرة للمرة الثالثة توالياً.

وأضاف الشعبة أن القيادة العامة تُطمْئن أهالي منطقة الجفرة بأن أصوات الانفجارات التي سُمع دويها هي لتدمير الطائرتان التركيتان المُسيرتان، وتحديداً في شمال الجفرة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن كامل منطقة العمليات خاضعة لسيطرة سلاح الجو.

وكانت شعبة الإعلام الحربي في وقت سابق أعلنت أن طائرات سلاح الجو تمكنت من إسقاط طائرة تُركية مُسيّرة تابعة لقوات حكومة الوفاق أقلعت من قاعدة مصراته الجوية.

وأوضحت الشعبة أن الطائرة المسيرة حاولت استهداف قاعدة الجفرة، مؤكدة أن القاعدة لم يلحقها أي ضرر من محاولة العدو التي باءت بالفشل كسابقاتها.

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