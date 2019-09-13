الجيش الوطني يسقط 3 طائرات مسيرة بالجفرة

ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني على صفحتها الرسمية-فجر اليوم الجمعة- أن مقاتلات سلاح الجو بالقوات الجوية استهدفت رتلاً مُكوّناً من 19 آلية مُسلحة في مدينة سرت كانت تتحشّد لتنفيذ “عمليات عدوانية” تستهدف من خلالها وحدات القوات المُسلحة – حسب وصفها.

وأفادت الشعبة أن “القيادة العامة للقوات المُسلحة أعلنت عن إسقاط طائرة تُركية مُسيرة للمرة الثالثة تواليا “.

ونقلت الشعبة في سياق متصل تأكيد “القيادة العامة للقوات المسلحة” على أن كل منطقة العمليات تحت مراقبة دقيقة وتخضع لسيطرة القوات الجوية وأن أي تجمع أو تحرك مشبوه يُعتبر هدفاً مشروعاً لمقاتلات السلاح الجوي .

وتُطمْئِن القيادة العامة للجيش الوطني- عبر منشور لشعبة الإعلام الحربي- أهالي مدن منطقة الجفرة بأن أصوات الإنفجارات التي سُمع دويها هي لتدمير الطائرتين التركيتين المُسيرتين ، وتحديداً في شمال الجفرة – حسب ما جاء في منشور الشعبة- التي أكدت أن كامل منطقة العمليات خاضعة لسيطرة سلاح الجو .

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