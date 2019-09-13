“الوفاق” يرحب بقرار تمديد عمل البعثة الأممية.. رافضاً أي وفاق

رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبر بيان أصدره في وقت متأخر من ليل أمس الخميس بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال رئاسي الوفاق عبر بيانه بالخصوص إن اعتراف مجلس الأمن بشرعية حكومة الوفاق وضرورة قطع الدعم عن الأجسام الموازية –حسب توصيفه- ما كان ليكون لولا جهود من أسماهم بـ “أبطال الجيش الليبي” تحت قيادة القائد الأعلى وجهود من وصفهم بــ ” القوات المساندة للجيش” الذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل الدولة المدنية –”حسب تعبير البيان” – الذي أضاف أن الاعتراف جاء تتويجاً لمجهود الدبلوماسية الليبية لحكومة الوفاق التي لن تألو جهداً للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون والتداول السلمي على السلطة- حسب وجهة نظر الوفاق في البيان الصادر.

كما أكد البيان -في معرض الحديث عن ترحيبه بالتمديد وما أسماه بالاعتراف- على 5 نقاط لا آفاق فيها لحل سياسي مع الطرف الآخر،وصفت إحداها القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بـ “مجرم الحرب” والجيش الوطني بـ “طرف معتدي يقوم بمحاولة فاشلة للانقلاب على الشرعية وتقويض العملية السياسية لترسيخ حكم الفرد العسكري الدكتاتوري وعائلته” .. فيما ذهبت النقاط الأخرى لوجوب سيطرة الوفاق على المصرف المركزي وايرادات النفط عبر المؤسسة الوطنية للنفط .

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