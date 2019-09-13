سلاح الجو يقصف الكلية الجوية بمصراتة

متابعة|218

ذكرت شعبة الإعلام الحربي أن “سلاح الجو التابع للجيش الوطني قصف صباح اليوم الخميس الكلية الجوية بمدينة مصراتة التي انطلقت منها عدد 3 طائرات تركية مُسيرة تم إسقاطها جميعاً دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها” .

وأضافت الشعبة في نبأها المنشور على صفحتها الرسمية أن القصف أسفر عن ” تدمير كل ثكنات الطائرات التركية المُسيرة التي تم إعادة تشييدها من جديد”.

وكررت الشعبة في منشورها الأخير تأكيد القيادة العامة للجيش الوطني على أن “منطقة العمليات بأكملها تحت مراقبة وسيطرة سلاح جو القوات المسلحة الليبية” .

وأوضحت أن استهداف “مدينة مصراتة” كان بسبب “استخدام الطيران التركي المُسير لمطار المدينة ، وقد سبق وحذرت القيادة العامة من ذلك ولكن دون جدوى وقد أُعذرَ من أنذر” – حسب الشعبة.

وشهدت الجفرة في وقت متأخر من ليل الخميس قيام دفاعات الجيش الوطني بصد هجوم لقوات الوفاق بالطيران المسير حاول استهداف قاعدة الجفرة الجوية فيما اكدت شعبة الإعلام الحربي أن دفاعات الجيش أسقطت طائرتين في الجفرة فيما لم يحدد مكان اسقاط الطائرة الثالثة.

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