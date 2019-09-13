مكتبة في “قنفودة” تحمل اسم السفير الأميركي وتثير جدلاً

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افتتحت وزارة الخارجية التابعه للحكومة الموقتة في ضاحية قنفودة بمدينة بنغازي مكتبة علمية تحمل اسم السفير الأمريكي الراحل كرسيتفير ستيفنز الذي قضى نحبه في هجوم إرهابي على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012 .

وأقامت وزارة الخارجية المكتبة داخل مقر لإيواء المهاجرين غير القانونيين الكائن في منطقة قنفودة التي عانت كثيراً بدورها من هيمنة قوى الإرهاب.

تكونت المكتبة الصغيرة من ركن للكتب العلمية والمراجع واستغل جانباً منها معرضاً للصور التذكارية للسفير ومن قضى معه في الحادثة من موظفي القنصلية.

يشار إلى أن تسمية المكتبة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط النخبوية والشعبية على السوشيال ميديا بعدما أثيرت إشاعة بأن الخارجية غيرت تسمية مكتبة في وسط المدينة تحمل اسم الكاتب الليبي الراحل الصادق النيهوم.. وحتى بعد توضيح الحقيقة من طرف مثقفين من أبناء المدينة تواصل الجدل والاحتجاج حول تسمية مكتبة داخل مركز إيواء باسم السفير الأميركي.

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