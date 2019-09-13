عقيلة يعد بدعم مؤسسة الإعلام التابعة لمجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن دور الإعلام مهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، متابعا: «نحتاج إلى إعلام هادف، يخدم قضية الوطن بمصداقية، وينشر المعلومات للمتلقي على حقيقتها».

ووعد صالح بدعم مؤسسة الإعلام التابعة للمجلس، وذلك خلال لقائه عدد من مدراء الإدارات والعاملين بهذه المؤسسة، إضافة إلى إعلاميين وصحفيين، حسب بيان لمجلس النواب، أمس الخميس.

وقدم العاملون بالمؤسسة الإعلامية درعا إلى صالح «لدوره الوطني خلال هذه المرحلة التى يمر بها الوطن».

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وأشار البيان إلى أن عقيلة أجرى على هامش الاجتماع، لقاءات مع وسائل إعلامية تحدث فيها عن «قضايا وموضوعات تتعلق بالمشهد السياسي، والحرب على الإرهاب».

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