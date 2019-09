المتوسط:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش أسقطت طائرة تُركية مُسيرة للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت الشعبة أن القيادة العامة تُطمْئن أهالي منطقة الجفرة بأن أصوات الانفجارات التي سُمع دويها هي لتدمير الطائرتان التركيتان المُسيرتان، وتحديداً في شمال الجفرة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي، إلى أن كامل منطقة العمليات خاضعة لسيطرة سلاح الجو.

