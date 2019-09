المتوسط:

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، الخميس، سفراء وممثلي عدد من الدول العربية والأفريقية لدى تركيا، في اجتماع موسع عقد بمدينة أنقرة التركية، لاطلاعهم على آخر التطورات السياسية في البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع توضيح رؤية المجلس في مجريات الأحداث ومستقبل العملية السياسية في ليبيا.

وشارك في اللقاء سفراء وممثلي دول كل من الجزائر، وتونس، ومصر، والمغرب، والأردن، وقطر، والسعودية، وفلسطين، والكويت، والعراق، والصومال، وعمان، وتشاد، وروندا، وبوروندي، والكاميرون، وبنين، ومالي، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ونيجيريا، وزامبيا، وكينيا، وتنزانيا، وغينيا، وغانا، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وعميد السفراء في ليبيا سفير ليبيا عبد الرزاق مختار، وعميد سفراء أفريقيا بتركيا، ومندوب جامعة الدول العربية لدى تركيا.

The post في تركيا.. “الاستشاري” يبحث مع ممثلي عدد من الدول العربية والأفريقية التطورات السياسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية