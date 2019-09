“صالح” يعقد عدة اجتماعات لبحث الملفات الخدمية في طبرق

خاص المتوسط/ حنان منير:

عقد رئيس مجلس النواب، عقيله صالح ، اجتماعات متتالية مع وزير الحكم المحلي ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية ورئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة.

وصرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريمالمريمي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه تم خلال هذه الاجتماعات بحث جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه في مدينة طبرق وتفعيل مشروع الطريق المزدوج طبرق امساعد ومنع الشاحنات من المسير ليلا حفاظا على أرواح المسافرين من خطورة الطريق في هذه المنطقة بالإضافة إلى سداد المستخلصات المالية للمشاريع التي نفذت والجاري تنفيذها والتي سوف تنفذ في مشروعات المياه والبنية التحتية.

وتطرقت الاجتماعات أيضا إلى مشروع تدوير القمامة ببلدية طبرق والبلديات المجاورة لها كما تم مناقشة استعداد هيئة الكهرباء لفصل الشتاء القادم وذلك بتوفير التجهيزات والمعدات الكهربائية اللازمة وتنسيق ذلك مع رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة.

