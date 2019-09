المتوسط:

أفادت وحدة الإعلام بقسم العلاقات العامة بمديرية أمن أجدابيا، بأن أعضاء المديرية يقومون بشن واستيقافات على الطرق والشوارع الرئيسية وفي الميادين، لضبط المخالفين.

وأشارت وحدة الإعلام بقسم العلاقات العامة، إلى أن أعضاء قسم البحث الجنائي ووحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي شاركوا في هذه الحملة.

The post “أمن أجدابيا” يطلق حملة في الطرق والشوارع الرئيسية لضبط المخالفين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية