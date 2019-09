غرفة عمليات الجيش: دمرنا سيارتي جراد جاهزتين للإطلاق في غريان

المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو استهدف عدد 2 سيارة جراد مذخره كانتا جاهزتان للإطلاق وتم تدميرهما بالكامل.

وأوضحت الغرفة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن هذه العملية تأتي في إطار خطة محكمة لتدمير قدرات ما وصفتهم بـ” المليشيات القتالية” باستهداف عدد 2 سيارة جراد مذخره كانت جاهزة للإطلاق، مشيرة إلى أن العملية تمت بعد ورود المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع الجوي في مسرح العمليات، في غريان تحديدا.

