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غرفة عمليات الجيش: دمرنا سيارتي جراد جاهزتين للإطلاق في غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو استهدف عدد 2 سيارة جراد مذخره كانتا جاهزتان للإطلاق وتم تدميرهما بالكامل.

 وأوضحت الغرفة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن هذه العملية تأتي في إطار خطة محكمة لتدمير قدرات ما وصفتهم بـ” المليشيات القتالية” باستهداف عدد 2 سيارة جراد مذخره كانت جاهزة للإطلاق، مشيرة إلى أن العملية تمت بعد ورود المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع الجوي في مسرح العمليات، في غريان تحديدا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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