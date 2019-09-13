سلاح الجو يدمر كل ثكنات الطائرات التركية المسيرة في الكلية الجوية مصراتة

أخبار ليبيا24

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أن سلاح الجو الليبي دمر فجر الجمعة كل ثكنات الطائرات التركية المسيرة في الكلية الجوية مصراتة.

وأكدت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الطائرات الثلاث التركية المسيرة التي انطلقت من الكلية الجوية مصراتة تم إسقاطها جميعاً دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها .

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أنه تم تدمير ثكنات الطائرات التركية والتي كانت قد تم إعادة تشييدها من جديد.

وأضافت الشعبة أن استهداف مدينة مصراتة كان بسبب استخدام الطيران التركي المسير لمطار المدينة، وقد سبق وحذرت القيادة العامة من ذلك ولكن دون جدوى وقد أُعذرَ من أنذر .

وفي ذات السياق، أكدت شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو الليبي دمر عدد 15 آلية مسلحة تابعة لقوات الوفاق في منطقة بونجيم وإبادته بالكامل.

وأشارت إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد أن منطقة العمليات بالكامل تحت سيطرة سلاح الجو الليبي وأن أي تجمع أو تحرك مسلح يعتبر هدف مشروع لسـلاح الجو.

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