“أعيان ترهونة”: الغرياني كذاب ودار الإفتاء أصبحت منبرا للتحريض على نشر الفتن

استنكر مجلس مشايخ ترهونة، الخميس، تصريحات المفتي المعزول الصادق الغرياني بشأن تحريضه على اقتحام ترهونة، واصفا إياه بـ” الكاذب”.

ودعا المجلس في بيان له، أبناء المدينة للخروج في مسيرات حاشدة اليوم الجمعة للتعبير عن استيائهم لاستغلال المؤسسات الدينية في نشر الفتن والتحريض على الاستمرار في الفوضى والفساد.

وطالب المجلس، المنظمات الإسلامية ولجنة حقوق الإنسان الدولية والبرلمان اعتبار المدعو الغرياني شخصية إرهابية، حسب وصف البيان

يأتي ذلك ردا على تصريحات الغرياني وتحريضه الذي وصفوه بـ”الشيطاني” لاقتحام مدينة ترهونة ، ووصفه لأبنائها بأنهم مرتزقة ومن ضمن المشروع الصهيوني.

وأضاف المجلس، في بيانه، أن “ما يمارس اليوم على ترهونة من قبل ما يسمى زورا دار الإفتاء الليبي هو مخطط شيطاني يهدف للقضاء على أمل الليبيين في تأسيس دولة ذات سيادة، ومحاولة خسيسة للنيل من الحواضن الاجتماعية المساندة للجيش طوق النجاة لليبيين من مثلث الفوضى والفساد والإرهاب”.

وأكد مجلس مشايخ ترهونة، ” أن دار الإفتاء الليبي لم تعد تمارس دورها المنوط بها في جميع دول العالم الإسلامي ، بل أصبحت دارا للتحريض على نشر الفتنة بين الليبيين، وبؤرة لدعم الإرهاب في ليبيا، وتكية لشرعنة أعمال النهب والسلب والنصب لبيت مال الليبيين، بحسب البيان.

وتابع المجلس ” إن دار الإفتاء الليبي أصبحت منبرا يحتكره المدعو الغرياني لنشر منهجه الإخواني الاقصائي، مستغلا بشكل انتهازي لنصوص الشرع الحكيم وللعلاقة الطيبة التي كانت معهودة لدى الليبيين مع دار الإفتاء الليبي.

وأكمل البيان: “ان ما يقوم به المدعو الغرياني هو إفساد وفساد وتدمير لمؤسسة دينية عريقة.. يصف من خلالها قبائل ترهونة بأنهم يناصرون المشروع الصهيوني في غفلة مقصودة منه بأن ترهونة كانت ولازالت مناصرة للجيش الليبي الذي يشكل عبر مسيرته خطرا حقيقيا على الحركة الصهيونية العالمية، وأن المدعو الغرياني هو وحزبه الإخواني على مر التاريخ يعملون لصالح أمن إسرائيل، وما عمل مبعوث الشر .. برنار هنري ليفي منكم ببعيد..”

