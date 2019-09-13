“عمل الوفاق”: تعليم اللغات أولوية للباحثين عن عمل

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين خطة التدريب المعتمدة من الوزارة مع النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وتطرق الطرفان خلال لقاء جمعهما، أمس الخميس، إلى ضرورة تطبيق برامج التدريب وتعليم اللغات للباحثين عن العمل في إطار تأهيلهم لسوق العمل وشدد معيتيق على ضرورة إنشاء مقرات مراكز التدريب والتأهيل في عموم مناطق ليبيا.

وكان الأمين قد صرح في أبريل الماضي للمكتب الإعلامي للوزارة أن العمل والبناء وترسيخ مبدأ التشغيل وفق الكفاءة من أولويات عمل وزارته مضيفا أن هذا لا يأتي ولا يتحقق إلا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص، ومع الشباب وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيلهم.

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