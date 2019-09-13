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“عمل الوفاق”: تعليم اللغات أولوية للباحثين عن عمل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين خطة التدريب المعتمدة من الوزارة مع النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وتطرق الطرفان خلال لقاء جمعهما، أمس الخميس، إلى ضرورة تطبيق برامج التدريب وتعليم اللغات للباحثين عن العمل في إطار تأهيلهم لسوق العمل وشدد معيتيق على ضرورة إنشاء مقرات مراكز التدريب والتأهيل في عموم مناطق ليبيا.

وكان الأمين قد صرح في أبريل الماضي للمكتب الإعلامي للوزارة أن العمل والبناء وترسيخ مبدأ التشغيل وفق الكفاءة من أولويات عمل وزارته مضيفا أن هذا لا يأتي ولا يتحقق إلا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص، ومع الشباب وفق برامج خاصة ومبادرات تعمل على تأهيلهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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