برلماني ينفي تلقي دعوة من ألمانيا.. ونحن لسنا بحاجة لعقد أي مؤتمر خارج البلاد

نفى عضو مجلس النواب، علي السعيدي، الخميس، تلقي ليبيا أي دعوة لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في ألمانيا.

وقال السعيدي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: ” لم نتلق أي دعوة من ألمانيا بشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا في ألمانيا وليس هناك أي تواصل”.

وأضاف السعيدي، نحن لسنا بحاجة لعقد أي مؤتمر خارج البلاد، فكم من مؤتمرات عقدت خارج البلاد وما هي النتيجة؟ لا نتيجة إيجابية إطلاقا”

وأشار السعيدي، إلى أنه “بعد تحرير طرابلس من الإرهاب سوف يقوم مجلس النواب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل الشرفاء، لا مكان فيها لمن حرض على محاربة الجيش وأيضاً من دعم الجماعات الإرهابية”، وفقا لقوله.

