المتوسط:

اجتمع مدير إدارة الإحتياط العام، أبو بكر الهاشمي، يوم أمس مع رؤساء الأقسام والموظفين بالإدارة عقب استلامه مهام هذه الإدارة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة بمنطقة حي الأندلس التعرف على خطة عمل الإدارة والمهام الموكلة لها .

واستعرض الحاضرون الأعمال المنجزة منذ استحداث الادارة والأعمال التي قيد التنفيذ والأعمال المستقبلية .

وأكد ( الهاشمي ) في كلمة له خلال الإجتماع على ضرورة المضي قدما لاستكمال كافة الأعمال المستهدفة وذلك وفقاً لخطة عمل الإدارة السابقة .

وأثنى على جهود مدير الإدارة السابق ( عبدالفتاح الفاضلي ) وعلى ما قدمه من مجهودات مبذولة وما حققه من نتائج ملموسة في عملية تنظيم الإحتياط العام طيلة فترة توليه مسؤلية هذه الإدارة متمنياً له التوفيق والسداد في حياته العملية.

The post مسؤول بوزارة “تعليم الوفاق” يبحث مع رؤساء الأقسام مهام إدارة الاحتياط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية