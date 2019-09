المتوسط:

قام مدير إدارة التفتيش الوظيفي صالح عثمان رفقة عدد من الموظفين بزيارة مكتب العمل والتأهيل يفرن للاطلاع على سير العمل.

وعلى هامش الزيارة قامت الإدارة بتسليم بطاقات مأموري الضبط القضائي لمفتشي الوظيفة العامة فرع غريان جادو.

"عمل الوفاق": مفتشو التفتيش الوظيفي غريان جادو يستلمون بطاقات مأموري الضبط

