“البعثة الأممية”: إجلاء 98 مهاجرا غير شرعي إلى إيطاليا

المتوسط:

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الخميس، إجلاء 98 مهاجرا غير شرعي من ليبيا إلى إيطاليا بواسطة مفوضية اللاجئين.

وبينت البعثة في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن نائب الممثل الخاص، المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، قال إن توطين اللاجئين المعرضين للخطر في بلدان آمنة، توفر لهم السلامة والحماية التي يحتاجونها، بمثابة نافذة حياة لهم.

