الرئاسي يكشف موقفه من قرار تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجدد المجلس في بيان أصدره، تأكيده على ضرورة وقف الاشتباكات في طرابلس، لافتا إلى أن حكومة الوفاق ستعمل بجدية بالتعاون مع الخبرات الدولية المختصة على توحيد جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتطبيق الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، واستكمال مشروعها لبناء وتفعيل قوات عسكرية وأمنية محترفة ومدربة تحت السلطة المدنية والخبرات الدولية في هذا المجال

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