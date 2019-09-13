“أمن تاجوراء” يُشدد على تنفيذ قرار ضم مكتب التحري

طالبت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء جميع العاملين من ضباط وضباط صف وموظفين بمكتب التحري وجمع المعلومات بالمنطقة الغربية إلى العمل بالقرار الأخير الصادر عن مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله.

ويقضي القرار بضم مكتب التحري وجمع المعلومات المنطقة الغربية بكل العاملين فيه وآلياته وأسلحته وأي تجهيزات أخرى إلى فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء .

وأكّد رئيس الدعم المركزي تاجوراء على كل ضباط وضباط الصف والموظفين ضرورة الحضور والتواجد داخل مقر الفرع لاستكمال الإجراءات ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية.

وشددت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع تاجوراء في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

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