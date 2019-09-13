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الجيش يقصف قوّة حاولت الاقتراب من الهلال النفطي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العميد خالد المحجوب أن ضربات دقيقة للجيش الوطني كبّدت القوة البرية التابعة لقوات الوفاق والتي تجهزت بخليط من المرتزقة والعصابات الإجرامية وحاولت التقدم نحو الجفرة والهلال النفطي، خسائر كبيرة.

وأوضح المحجوب أنه تم استهداف عدد من المواقع التي يخرج منها الطيران التركي المسير في الكلية الجوية مصراتة مشيرا إلى أن سلاح الجو وغرف العمليات ترصد كل حركة وتضرب في الوقت المناسب بكل قوة أي أهداف ثابتة ومتحركة بإصابات مركزة ودقيقة على امتداد محاور القتال.

وفي حديث مع صحيفة “العين الإخبارية” لفت العميد خالد إلى أن خط النار شهد نشاطا مُكثفا لمُقاتلات سلاح الجو، من خلال ضربات دقيقة وُجهت لأهداف مدروسة وفق خطة مُحكمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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