الجيش يحبط محاولة للهجوم على الجفرة والهلال النفطي

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، خالد المحجوب، عن تفاصيل الأوضاع الأمنية والعسكرية بمحيط العاصمة طرابلس وضواحيها.

وقال المحجوب في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “تمكنت القوات المسلحة العربية اليوم الجمعة، من استهداف عصابات المرتزقة والإرهابيين التابعين لحكومة الوفاق التي أعدتهم للهجوم على منطقة الجفرة والهلال النفطي”، لافتا إلى أن الضربات كانت دقيقة وألحقت بالقوات المعتدية خسائر فادحة.

وأوضح المحجوب، أن سلاح الجو نفذ أيضا ضربات دقيقة استهدف فيها عدة مواقع للطيران التركي المسّير وعلى رأسها الكلية الجوية مصراته، حيث تمكن سلاح الجو من تدميرها، خاصة وأنها أعدت لاستهداف رجال القوات المسلحة الليبية، بحسب تعبيره.

وأكد المحجوب، أن جميع وحدات تتابع كل التحركات الدقيقة وستنفذ عملياتها في الوقت المناسب بناء على تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا