عبد الكريم الزبيدي: أمن تونس هو أمن ليبيا

تحدث اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة عبد الكريم الزبيدي عن رؤيته للملف الليبي.

وقال عبد الكريم الزبيدي في تصريح لشمس أف أم في اطار حملته الانتخابية خلال زيارته لولاية مدنين .. بأن أمن تونس هو أمن ليبيا ..وأمن ليبيا هو أمن تونس .

واضاف الزبيدي قائلا “ما يميز ليبيا هو غياب السلطة وفي غياب السلطة لا توجد دولة خاصة بعد تدخل أطراف أجنبية .

وشدد الزبيدي على ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا ,قائلا “ولا بد ايضا من توحيد صفوف الأمن والجيش لأن الحل ليبي بالاساس وفق تصريحه.

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