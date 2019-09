البرغثي: إصابة شاب بالرصاص أثناء عملية سطو مسلح لسرقة سيارته في سبها

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء، فاديا البرغثي، إصابة شاب بإطلاق رصاص أثناء عملية سطو مسلح في محاولة لسرقة سيارته بمدينة سبها، مشيرة إلى أن الإسعاف نقله مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي.

وقالت البرغثي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن عامر الهادي عامر البالغ من العمر (17 عامًا) كان يزود سيارته بالوقود وبعد خروجه من المحطة، وتعرضت له سيارة يستقلها مجهولي الهوية يحاولون سرقة سيارته وعندما رفض التوقف أطلقوا عليه الرصاص، مبينة أن عامر أصيب في الرجل اليمنى برصاصة”

