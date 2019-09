المتوسط:

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن هناك 3600 لاجئ في مراكز إيواء في ليبيا، «لا يزالون بحاجة ماسة للمساعدة، ويتعين إيجاد حلول لهم ولغيرهم ممن يعيشون في مناطق أخرى».

وأشارت المفوضية إلى أن عمليات الإجلاء تشكل حاجة إنسانية لأكثر اللاجئين ضعفا، والذين يعيشون في مناطق ليبية تحت وطأة الصراع والمعاناة.

