المتوسط:

أجرى وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس “نوري الورفلي برفقة مدير ادارة المشروعات بالوزارة المهندس سالم الجبالي ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح ” زيارة ميدانية لمركز بنغازي الطبي وتفقد وعددآ من الاقسام للاطمئنان علي سير العمل بالمنظومة الكهربائية وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب وبحث القضايا التي من شأنها تحسين أداء عمل مركز بنغازي الطبي.

وكان في استقبالهم خلال جولتهم مدير مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي وعددآ من مسؤولي الأقسام والمكاتب بالإدارة.

وأضاف الورفلي ان الزيارتة الميدانية بحثت واقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضي والمترددين بالمركز في إطار العمل علي حلحلة بعض المشاكل الفنية العالقة التى تخص الصيانة والتحديث فى إطار الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومؤكدآ بانه تم الاطمئنان إلى المنظومة الكهربائية بالمركز مشيرآ بانها تعمل بشكل جيد فى ظل حالات انقطاع التيار الكهربائى وطرح الأحمال .

كما شدد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية على ضرورة التواصل مع الشركة العامة للكهرباء بخصوص توفير بعض النواقص من المعدات الكهربائية المواد المشغلة لتقوية وحدات الحماية الكهربائية.

The post وكيل “صحة المؤقتة” يتفقد سير العمل بمركز بنغازي الطبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية