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ليبيا.. أحياء "أبو سليم" و"تاجوراء" بطرابلس تستقبل آلاف النازحين وسط ظروف معيشية صعبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يعاني الآلاف من النازحين العالقين في ملاجئ بطرابلس الليبية ظروفا معيشية صعبة مع دخول العملية العسكرية للسيطرة على العاصمة شهرها السادس.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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