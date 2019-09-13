ليبيا.. أحياء "أبو سليم" و"تاجوراء" بطرابلس تستقبل آلاف النازحين وسط ظروف معيشية صعبة

يعاني الآلاف من النازحين العالقين في ملاجئ بطرابلس الليبية ظروفا معيشية صعبة مع دخول العملية العسكرية للسيطرة على العاصمة شهرها السادس.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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