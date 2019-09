المتوسط:

أفادت وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني، بأنه تم انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات الدبلوم المتوسط لطلاب معاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة، حيث بلغ عدد المتقدمين لإجراء الامتحانات النهائية من الطلبة الدارسين بمعهد مستشفى صبراتة التعليمي 195 طالب في حين بلغ عدد الطلبة المتقدمين من معهد التمريض المتوسط بمستشفى الزاوية التعليمي 14 طالب.

