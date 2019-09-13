مصدر عسكري يكشف تفاصيل جديدة عن قصف الكلية الجوية مصراتة

كشف مصدر عسكري مطلع، عن تفاصيل عمليات القصف الجوي التي استهدفت فجر اليوم الجمعة، تمركزات للجماعات المسلحة في محيط مقر الكلية الجوية مصراتة.

وقال المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه “إنه تم فجر اليوم إسقاط طائرات تركية مسيرة، وقصف رتل للعدو كان ينوي التوجه لقاعدة الجفرة، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراده أبرزهم القيادي خالد عقيل”.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي، قد أعلن في بيان له، عن إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية، كما أعلن تدمير كافة ثكنات الطائرات التركية المسيرة في مدينة مصراتة.

وبحسب البيان، فإن طائرتين أُسقطتا بمحيط معسكر “الجفرة” والثالثة قرب منطقة “الكفرة”.

فيما أوضحت مصادر إعلامية، أن ما تم استهداف في مصراتة هو “مخزن صيانة الدبابات داخل المدينة، والكلية الجوية مصراتة الهنقر B وC حيث تواجد الطيران المسير، والمهبط الرئيسي، والمهبط الثاني، وآلية عسكرية تستعمل للدفاع الجوي”.

من جهتها قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، إن سلاح الجو قام باستهداف الكلية الجوية بمصراتة والتي انطلقت منها البارحة ثلاث طائرات تركية مسيرة، ثم إسقاطها جميعاً دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها، حيث تم تدمير كل ثكنات الطائرات التركية المسيرة والتي كانت قد تم إعادة تشييدها من جديد.

وأكدت الشعبة أن استهداف مدينة مصراتة كان بسبب استخدام الطيران التركي المسير لمطار المدينة، مضيفة أن القيادة العامة للجيش سبق وأن حذرت من ذلك ولكن دون جدوى.