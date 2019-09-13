سلاح الجو يسقط ثلاث طائرات تركية مسيرة حاولت الإغارة على الجفرة

أسقطت القوات الجوية التابعة للقيادة العامة ثلاث طائرات تركية حاولت الإغارة على قاعدة الجفرة الجوية، ونشر مكتب إعلام القوات المسلحة أن كافة العمليات في المنطقة خاضعة لسيطرة سلاح الجو، كما أكد أن أصوات الانفجارات التي سمعت في الجفرة خلال ساعات الصباح الأولى كانت نتيجة تدمير الطائرات المسيرة التركية شمال الجفرة.

هذا واستهدف سلاح الجو في ساعات الفجر الأولى من اليوم عدة أهداف في الكلية الجوية مصراتة، وبحسب ما نشرت صحيفة المرصد نقلا عن غرفة عمليات الجيش بالمنطقة الغربية، فقد تم استهداف القاعدة الجوية مصراتة بسبب الأنشطة الجوية التركية المعادية، وتجرؤها على محاولة استهداف الجفرة، دون أي حسبان بأن مطار الكلية قد أصبح المنفذ المدني الوحيد للمنطقة الغربية بعد إغلاق معيتيقة، نتيجة القصف الصاروخي المتكرر من المليشيات.

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